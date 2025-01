NTT DOCOMO, INC. gab heute bekannt, dass es auf der MWC Barcelona 2025, der weltweit größten Messe für Konnektivität, vom 3. bis 6. März in Barcelona, Spanien, ausstellen wird. DOCOMO und seine Muttergesellschaft NTT Group werden Technologien und Initiativen vorstellen, die sich auf die Kernthemen nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) und Luft- und Raumfahrt, offene Funkzugangsnetze (Open RAN) und Unterhaltung konzentrieren und darauf abzielen, die internationale Standardisierung und neue Geschäftsmodelle zu fördern, die sich auf Kommunikationstechnologien der nächsten Generation konzentrieren.

DOCOMO entwickelt unter seinem Markenslogan "Bridging Worlds for Wonder Happiness" (Welten verbinden für Wunder und Glück) innovative Technologien und Geschäftsmodelle.

Im Bereich NTN und Luft- und Raumfahrt wird DOCOMO seine neuesten Initiativen im Rahmen der Weltraumgeschäftsstrategie "NTT C89" der NTT Group vorstellen, wie z. B. mobile Konnektivitätsdienste mit unbemannten Fahrzeugen oder Höhenplattformstationen (HAPS), die tagelang oder monatelang in der Stratosphäre fliegen und mithilfe von Relais mobile Konnektivität in bergigen und abgelegenen Gebieten, auf See und in der Luft bereitstellen.

Für Open RAN wird DOCOMO Kooperationen mit globalen Telekommunikationsbetreibern vorstellen und auch Open-RAN-Dienste, die die Stärken verschiedener globaler Partner nutzen und von OREX SAI, INC., einem Joint Venture mit NEC, angeboten werden.

Im Bereich Unterhaltung wird DOCOMO die MiRZA XR-Brille von NTT QONOQ Devices, Inc. vorstellen, die für verschiedene Anwendungsfälle, einschließlich Unternehmenslösungen, konzipiert wurde, einschließlich einer Touch-and-Try-Demonstration der Lösung NTT XR Real Support für die Fernarbeit, die durch XR-Brillen ermöglicht wird. Ein kommerzieller Prototyp der AR-Brille, die ab diesem Sommer auf den Markt kommen soll, wird ebenfalls ausgestellt (die endgültigen Spezifikationen können variieren).

Darüber hinaus wird DOCOMO FEEL TECH vorstellen, eine innovative Technologie, die die Art und Weise, wie sensorische Informationen ausgetauscht werden, verändert und sich an die individuelle Wahrnehmung der anderen Person anpasst. Durch eine Demonstration, die die Emotionen und Empfindungen von Charakteren zusammen mit Bild und Ton vermittelt, haben die Besucher die Möglichkeit, die Vision von DOCOMO für die Zukunft der Unterhaltung zu erleben.

DOCOMO wird auch die Virtual Expo der Expo 2025 vorstellen, die hauptsächlich von NTT QONOQ, INC. entwickelt wurde und deren Einführung im April geplant ist. Diese virtuelle Website ermöglicht es Besuchern, den NTT-Pavillon mit verschiedenen Geräten zu erleben.

Der Stand von DOCOMO auf der MWC Barcelona 2025 befindet sich in Halle 4, Stand 4E50. Während der Ausstellung wird Sadayuki Abeta, Chief Open RAN Strategist bei NTT DOCOMO und Chief Technology Officer bei OREX SAI, am Dienstag, dem 4. März, von 16:15 bis 16:45 Uhr auf der MWC Broadcast Stage 2025 in Halle 4 eine Präsentation über die neuesten Initiativen, Fallbeispiele und Zukunftspläne seines Unternehmens halten (bitte besuchen Sie die MWC Barcelona 2025 Website, um endgültige Inhalte und den Zeitplan zu bestätigen).

Über die MWC Barcelona 2025

https://www.mwcbarcelona.com/

Wann:

3. bis 6. März

08:30 bis 19:00 Uhr (16:00 Uhr am letzten Tag)

Wo:

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spanien

NTT C89 ist eine Marke, deren Eintragung noch aussteht.

MiRZA ist eine eingetragene Marke von NTT QONOQ Devices, Inc. in Japan.

FEEL TECH ist eine eingetragene Marke von NTT DOCOMO, INC. in Japan

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkanbieter mit über 89 Millionen Abonnenten, ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien.

Unter dem Motto "Bridging Worlds for Wonder Happiness" arbeitet DOCOMO aktiv mit globalen Partnern zusammen, um sein Geschäftsfeld von Mobilfunkdiensten auf umfassende Lösungen auszuweiten. Ziel ist es, einen unübertroffenen Mehrwert zu schaffen und Innovationen in den Bereichen Technologie und Kommunikation voranzutreiben, um letztlich positive Veränderungen und Fortschritte in der globalen Gesellschaft zu unterstützen.

https://www.docomo.ne.jp/english/

