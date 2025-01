CAC 40: Wieder zum Leben erwacht

Anzeige / Werbung Insgesamt hält sich der CAC 40 in einem längerfristigen Aufwärtstrend auf, das letzte markante Hoch markierte das Barometer bei 8.259 Punkten im Frühjahr letzten Jahres und tauchte anschließend in eine Konsolidierung ein Diese brachte sogar einen Aufwärtstrendbruch hervor, tiefer als der 200-Wochen-Durchschnitt und das Niveau von rund 7.000 Punkten ging es hierbei jedoch nicht. Stattdessen wurde beschriebene inverse SKS-Formation etabliert und letzte Woche erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst. Damit zeichnet sich nun eine unmittelbare Rallyefortsetzung für das Barometer ab. Neue Rekorde möglich Ähnlich wie der deutsche Leitindex könnte auch das französische Barometer demnächst neue Rekorde markieren, aber erst oberhalb von 8.000 Punkten wird zunächst ein Test der bisherigen Rekordstände aus dem abgelaufenen Jahr bei 8.259 Punkten ermöglicht, darüber wäre schließlich mit einem weiteren Aufwärtsschub in Richtung des 161,8 % Fibonacci-Retracements bei 8.468 Punkten zu rechnen. Entsprechend dieser Vorlage könnte sich ein Long-Investment überdurchschnittlich auszahlen. Auf der Unterseite bildet die Nackenlinie verlaufend um 7.560 Zählern eine starke Unterstützung, dort verläuft auch der 50-Wochen-Durchschnitt und stützt zusätzlich die Notierungen. Erst darunter werden Abschläge in Richtung 7.240 und womöglich noch den EMA 200 bei 6.984 Punkten erwartet. CAC 40 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz: Fazit: Das kürzlich aktivierte Kaufsignal kann sogar unter aktuellen Umständen für ein Direktinvestment mit einem Ziel bei 8.259 und darüber 8.468 Punkten genutzt werden. Als Zugvehikel könnte hierbei zum Beispiel das mit einem Hebel von 12,3 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ7RCH zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Gesamtrenditechance von 75 Prozent bieten. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 9,41 und 11,50 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines zu erwartenden Pullbacks das Niveau von vorläufig 7.450 Punkten aber nicht überschreiten, hieraus würde sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,32 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren gut einige Wochen bis Monate einplanen. Strategie für steigende Kurse WKN: MJ7RCH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,49 - 6,50 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 7.321,3267 Punkte Basiswert: CAC 40 Index KO-Schwelle: 7.321,3267 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.967 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 11,50 Euro Hebel: 12,3 Kurschance: + 75 Prozent Börse Frankfurt Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist. Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet. Enthaltene Werte: FR0003500008

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )