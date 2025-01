Bad Wimpfen (ots) -Die Stiftung Warentest hat in ihrer aktuellen Ausgabe (02/2025) gleich zwei Olivenöle von Lidl mit der Gesamtnote "Gut" ausgezeichnet. Das "Primadonna Natives Olivenöl Extra"[1] aus Spanien überzeugt die Testpersonen mit einem ausgewogenen Aroma und erhält die Note "Gut" (2,5). Mit einem Verkaufspreis von 9,05 Euro pro Liter zählt es zu den preisgünstigsten Testsiegern.Auch das "Primadonna Natives Olivenöl Extra aus Griechenland"[2] schneidet mit "Gut" (2,5) ab. Dieses Öl, hergestellt aus der Olivensorte Koroneiki, beeindruckt durch seinen harmonischen Geschmack mit Noten grün-reifer Mandel. Beide Öle zeichnen sich durch ihre mittelfruchtigen, mittelscharfen und mittelbitteren Profile aus.Auch im Near-Food-Bereich kann Lidl bei der Stiftung Warentest glänzen. Die "Cien Handcreme Repair" erhält von den Testpersonen ein "Gut" (2,3). Sie punktet mit ihren Pflegeeigenschaften und einem guten Hautgefühl. Das Produkt ist mit einem Preis von 0,70 Euro pro 100 Milliliter (1 Liter = 7,00 Euro) die günstigste Handcreme im Test. Zudem konnte die Handcreme bereits in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (01/2025) ein "Sehr gut" erreichen. Sie wird für ihre sehr guten Inhaltsstoffen und den nachgewiesenen Rezyklatanteil von 36 Prozent in der Verpackung gelobt.Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu fairen Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] hergestellt von Mercaoleo[2] hergestellt von El. RenierisPressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5956589