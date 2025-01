Sektor-Leader: Nuklearaktien

Kernenergie am Vormarsch!

Angesichts des wachsenden Bedarfs an sauberer und nachhaltiger Energie erlebt die Kernenergie eine bemerkenswerte Renaissance. Viele Länder setzen verstärkt auf diese Technologie, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Der steigende Bedarf wird durch das Bestreben getrieben, den Klimawandel zu bekämpfen und eine stabile Energieinfrastruktur aufzubauen.

Allerdings sind mit der Nutzung der Kernenergie auch Herausforderungen verbunden, wie die sichere Entsorgung radioaktiven Abfalls. Dennoch wird die Kernenergie in vielen Szenarien für eine klimaneutrale Zukunft als wichtige Technologie angesehen.

Hier die Top-Kandidaten, welche gerade am Markt gespielt werden:

Oklo (OKLO)

Oklo ist ein Pionier in der Kernenergiebranche, der sich auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Kernspaltung und zum Recycling von Kernbrennstoffen konzentriert. In Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Forschungsinstituten arbeitet Oklo an der nächsten Generation von Kernkraftwerken, die saubere und erschwingliche Energie in großem Maßstab liefern sollen. Dabei steht die Umwandlung von gebrauchtem Kernbrennstoff in neue Energie im Mittelpunkt, um die Nachhaltigkeit der Kernenergie zu erhöhen.

Nano Nuclear Energy (NNE)

Nano Nuclear Energy entwickelt innovative Kernreaktorkonzepte wie ZEUS und ODIN, die auf Festkern-Batterie- und Niederdruck-Salzkühlungs-Technologie basieren. Ziel ist es, sichere, kompakte und flexible Energiequellen für eine Vielzahl von Anwendungen bereitzustellen. Diese Reaktoren könnten zukünftig die Energieversorgung in abgelegenen Regionen sichern, industrielle Prozesse antreiben oder sogar Raumfahrzeuge mit Strom versorgen.

Nuscale Power (SMR)

NuScale Power ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von kleinen modularen Kernreaktoren (SMRs). Mit seinen innovativen VOYGR-SMRs und Energieexplorationszentren bietet NuScale Power sichere, skalierbare und flexible Lösungen für die Stromerzeugung. Das Unternehmen trägt damit maßgeblich zur globalen Energiewende bei und setzt neue Maßstäbe in der Nukleartechnologie.

Vistra (VST)

Vistra ist ein führender Energiekonzern, der eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen erzeugt Strom, handelt mit Energie, liefert Erdgas an Privat- und Geschäftskunden und ist in verschiedenen Bereichen der Energiewirtschaft tätig. Mit einer installierten Erzeugungskapazität von etwa 41.000 Megawatt ist Vistra ein wichtiger Akteur auf dem US-amerikanischen Energiemarkt.

Tagescharts vom 23.01.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.01.2025

