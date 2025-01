Erstmals seit dem Börsengang 2020 ist die Siemens Energy am Freitag über die 60-Euro-Marke geklettert. Die Sorgen der vergangenen Woche rund um die erneuten Gamesa-Probleme in Schweden sind längst verflogen. Die Euphorie angesichts der Pläne der neuen Trump-Administration in den USA bleibt riesig.2024 war Siemens Energy klarer Top-Performer im DAX, der Kurs hatte sich mehr als vervierfacht. Nun hat die Aktie trotz der Verschnaufpause an den ersten Handelstagen seit Jahresbeginn bereits wieder 18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...