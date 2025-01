NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal und dem Jahr 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie eine positive Wende, was das Quartalsergebnis betrifft. Sie rechnet mit einem soliden operativen Ergebnis (Ebit) leicht über den Markterwartungen. Beim Ausblick glaubt sie, dass der Logistiker nach der Erfahrung der vergangenen beiden Jahre eher Vorsicht walten lässt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 13:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004