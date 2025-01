An der Wall Street stehen die Zeichen zum Handelsstart am Freitag auf Konsolidierung. Nach einer starken Aufwärtsbewegung in den letzten Sitzungen notierte der Dow Jones in den ersten Handelsminuten 0,15 Prozent leichter bei 44.500 Punkten. Der Nasdaq 100 gab vorbörsliche Gewinne von bis zu 0,63 Prozent ab und notierte zuletzt auf Vortagesniveau bei 21.880 Zählern.Ein zentrales Thema bleibt die Handelspolitik der USA. Jüngste Aussagen von Donald Trump zu Zöllen wurden von Marktteilnehmern als Hoffnungsschimmer ...

