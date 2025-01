München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Angst vorm Abstieg - wer bringt die Wirtschaft wieder in Schwung?Die Gäste:Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende)Gitta Connemann (CDU, Bundesvorsitzende Mittelstands- und Wirtschaftsunion)Mareike Boccola (Unternehmerin)Marcel Fratzscher (Präsident Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin)Manuela Valdivieso (selbstständige Reiseberaterin)Anne-Catherine Beck (ARD-Finanzredaktion und Reporterin "Börse im Ersten")Die Konjunktur lahmt, Jobs sind in Gefahr, die Preise weiterhin hoch. Wer kann die Wirtschaftsflaute beenden? Welche Maßnahmen würden den Unternehmen in Deutschland helfen? Wen wollen die Parteien wie stark entlasten, wen zusätzlich belasten? Und was kommt durch Donald Trumps Wirtschafts- und Handelspolitik auf uns zu?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und Information Tel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5956616