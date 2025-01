DJ WOCHENVORSCHAU/27. bis 31. Januar (5. KW)

=== M O N T A G, 27. Januar 2025 *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Januar *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) Januar 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q 07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q (10:30 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:10 HU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Lámfalussy Lectures Conference der ungarischen Zentralbank *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar *** 10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close Call - PL/Bundeskanzler Scholz, polnischer Ministerpräsident Tusk, Bilaterale Gespräche, Krakau - AU/Börsenfeiertag Australien D I E N S T A G, 28. Januar 2025 *** 06:00 DE/SAP SE, Ergebnis 4Q (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 4Q 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis 09:00 Mediengespräch *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar *** 10:00 DE/Bafin-Chef Branson, Pressekonferenz zu Aufsichtsprioritäten 2025 *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q 10:00 DE/BDI, Pk zum Jahresauftakt, Berlin 11:00 DE/Bundesverband Windenergie Offshore , Deutsche WindGuard, Stiftung Offshore-Windenergie, Pk zum Status des Offshore-Windenergieausbaus *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2025 (Volumen 5 Mrd EUR) *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Boeing Co, ausführliches Ergebnis 4Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Conference Call Jahresergebnis *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember 14:45 DE/Unionsfraktionschef Merz, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Belrin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close Call *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, SPD-Wahlkampfveranstaltung, Berlin 19:00 DE/CDU-Chef Merz, Rede beim Neujahrsempfang des PKM Parlamentskreis Mittelstand, Berlin 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q 22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q - US/Offenmarktausschuss FOMC, Beginn der Beratungen - KR, CH, SG/Börsenfeiertag Südkorea, China, Singapur M I T T W O C H, 29. Januar 2025 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis 07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Januar *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember 10:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 10:00 DE/ZVEI, ZVEI-Jahresauftakt-Pressekonferenz 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2035 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Wirtschaftsverbände, Kundgebung zum "Wirtschaftswarntag", Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir und Bundesentwicklungsministerin Schulze, Berlin 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zum Jahreswirtschaftsbericht und der neuen Konjunkturprognose, Berlin *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim 75-jährigen Jubiläum des Sozialverbands VdK, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK Fed Chairman Powell) *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q *** 22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - KR, CH, HK, SG/Börsenfeiertag Südkorea, China, Hongkong, Singapur D O N N E R S T A G, 30. Januar 2025 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Steuereinnahmen Dezember, Berlin *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Symrise AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2024 *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Jahr 2024 *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Dresden *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q - KR, CH, HK, SG/Börsenfeiertag Südkorea, China, Hongkong, Singapur F R E I T A G, 31. Januar 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Jahresergebnis *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Januar *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Jahr 2024 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, vorläufiges Jahresergebnis 11:00 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., Jahrespressekonferenz 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar 19:30 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Erfurt - CH, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong ===

