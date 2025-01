Willkommen zum "eMobility Update' - heute in ganz besonderem Setting und mit einer Spezial-Ausgabe. Denn wir sind exklusiv bei Tesla in Berlin-Schönefeld zu Gast und dürfen einen ersten Blick auf das Facelift des Model Y werfen. Und wir steigen natürlich auch ein. Tesla will neue Maßstäbe setzen - und kündigt sein Update entsprechend selbstbewusst an. Kein Wunder, schließlich war das Model Y 2023 das meistverkaufte Auto der Welt. Ja, richtig gehört: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...