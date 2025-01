Künstliche Intelligenz (KI) verändert politische Kampagnen weltweit, schafft beispiellose Möglichkeiten und erhöht gleichzeitig die Risiken für demokratische Prozesse. Laut dem neu veröffentlichten Strategiepapier "The Pervasive Influence of AI on Global Political Campaigns 2024" (Der allgegenwärtige Einfluss von KI auf globale politische Kampagnen 2024) haben KI-gesteuerte Techniken, wie die generative KI (genAI), das Engagement der Wähler durch personalisierte Nachrichten revolutioniert. GenAI hat sich jedoch auch als zweischneidiges Schwert erwiesen: Während sie effektive Kampagnen ermöglicht, ist sie auch eine bedeutende Quelle für Desinformation und untergräbt das Vertrauen in demokratische Institutionen.

So zeigen beispielsweise die Vereinigten Staaten, die als "stark polarisiert" eingestuft wurden und bei der Polarisierung unter 28 Ländern auf Platz 3 rangieren, wie KI-generierte Propaganda gesellschaftliche Spaltungen verschärft. Darüber hinaus rangieren die USA auf Platz 1, was das Misstrauen gegenüber sozialen Medien betrifft, wodurch sie anfällig für KI-gesteuerte Desinformationskampagnen sind. Russlands Aktivitäten im Bereich Foreign Influence and Malign Interference (FIMI) haben KI-Tools in großem Umfang genutzt, um gezielte Propaganda zu verbreiten. Generative KI-Plattformen wie "Doppelganger" wurden wiederholt eingesetzt, um gezielt Desinformationen zu verbreiten und das Vertrauen der Öffentlichkeit weltweit zu untergraben. Die Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, dass Regierungen die KI bei Wahlen regulieren, um künftigen Missbrauch zu verhindern und die demokratische Integrität zu wahren.

Das Strategiepapier, verfasst von Alisha Butala, Dr. Christopher Nehring und Mateusz Labuz, wurde von Future Shift Labs entwickelt, einem globalen Think Tank, der sich mit KI und Governance befasst. Das Papier, das am 23. Januar auf der IPE Campaign Expo 2025 in Kapstadt, Südafrika, offiziell vorgestellt wurde, bietet umsetzbare Erkenntnisse und globale Fallstudien. Es betont die Bedeutung klarer Vorschriften, ethischer Standards und Investitionen in die öffentliche Bildung, um KI-gestützte Wahlbeeinflussung zu bekämpfen.

Nitin Narang, Gründer von Future Shift Labs, der maßgeblich an der Umsetzung dieses Projekts beteiligt war, bemerkte: "Im Kern geht es bei dieser Forschung um Menschen Wähler, Bürger und Gemeinschaften. Die Arbeit unseres Teams wird von dem gemeinsamen Bestreben angetrieben, zu verstehen, wie KI unsere demokratische Landschaft verändert. Indem wir diese kritischen Fragen beleuchten, hoffen wir, zu einem fundierteren, integrativeren und belastbareren globalen Dialog beizutragen."

Dr. Israel Govender, ein Vordenker im Bereich Technologie-Governance, fügte hinzu: "Wenn wir über die rasante Entwicklung der KI nachdenken, werden unsere heutigen Entscheidungen die Zukunft der Demokratie prägen. Diese Forschung bietet eine kritische Perspektive auf die Auswirkungen der Technologie auf unsere Werte und Institutionen und dient als wertvolle Ressource für verantwortungsvolle Innovationen."

Sagar Vishnoi, Mitbegründer von Future Shift Labs, und Glen Mpani, Organisator der IPE 2025, waren bei der Vorstellung anwesend und bekräftigten das Engagement des Think Tanks, globale Diskussionen über KI-Governance, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu fördern. Vishnoi merkt an: "Die Blockchain-Technologie wird zur Grundlage für andere Anwendungen in politischen Kampagnen werden und sich nahtlos in das Ökosystem einfügen, ähnlich wie die derzeitige Rolle der KI."

Future Shift Labs ist ein aufstrebender globaler Think Tank, der sich der Förderung von KI-Richtlinien und der Integration digitaler Staatskunst mit Spitzentechnologien widmet. Die IPE Campaign Expo 2025, die für die Präsentation politischer Innovationen bekannt ist, und Kairos Communications als Hauptpartner boten die perfekte Plattform für diesen Meilenstein-Launch.

