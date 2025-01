Cardano Prognose: ADA fällt weiter - das ist der Grund

Während Bitcoin aktuell bei 105.500 US-Dollar konsolidiert und in den letzten 24 Stunden moderat zulegen kann, sieht es für einige Altcoins deutlich besser aus. Ethereum und Solana legen kräftig zu. Derweil sieht es bei Cardano eher nach einer kleineren Konsolidierung auf niedrigem Niveau aus. Denn ADA verliert als einer von wenigen Top 10 Coins in der vergangenen Woche. Bitcoin und Ethereum tendieren hier unverändert, Solana pumpt kräftig um 20 Prozent in sieben Tagen. Doch Cardano verliert eben zweistellig. Was steckt hinter dieser schwachen, jüngeren Kursentwicklung?

Cardano-Wale verkaufen ADA: Nächster Crash voraus?

In der vergangenen Woche haben große Investoren über 180 Millionen ADA-Token verkauft. Dies deutet auf ein geringes Vertrauen in die kurzfristige Entwicklung von Cardano hin. Ein solch massiver Abverkauf der Krypto-Wale kann den Kurs unter Druck setzen und auf eine mögliche Schwäche im Ökosystem hindeuten. Solche Bewegungen könnten auch kleinere Anleger verunsichern. Diese reduzieren ebenfalls ihr Exposure und verschärfen den Verkaufsdruck.

Whales have sold more than 180 million Cardano $ADA over the past week! pic.twitter.com/IMdo12bcgE - Ali (@ali_charts) January 24, 2025

Heute kann sich ADA nicht annähernd so stark erholen wie Ethereum oder Solana. Kurzfristig rutschte ADA wieder unter die psychologische Kursmarke von 1 US-Dollar. Augenscheinlich gibt es gerade andere digitale Assets, die stärker nachgefragt werden.

Cardano Alternative: FLOCK-Presale endet in drei Tagen - Flockerz über 13 Mio. $

Flockerz (FLOCK) verfolgt im Januar 2025 einen innovativen Ansatz im Bereich der Meme-Coins und hebt sich durch seinen Fokus auf Dezentralisierung sowie gemeinschaftliche Mitbestimmung von der Konkurrenz ab. Dies ist übrigens auch das Credo bei Cardano - denn kaum eine Layer-1 hat einen derartig umfangreichen Anspruch in puncto Dezentralisierung.

Das neue Krypto-Projekt hat bereits beträchtliches Interesse geweckt und konnte über 13 Millionen US-Dollar im Vorverkauf generieren. Während viele Meme-Coins von zentralen Akteuren kontrolliert werden, setzt Flockerz auf ein Community-gesteuertes Modell, das langfristige Stabilität und Transparenz verspricht.

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist die Plattform "FlockTopia". Hier erhalten Token-Inhaber die Möglichkeit, aktiv Einfluss auf die Weiterentwicklung des Projekts zu nehmen. Ein integriertes Abstimmungssystem erlaubt es der Community, wichtige Entscheidungen kollektiv zu treffen. Die Anzahl der gehaltenen Token beeinflusst dabei das Stimmrecht der Teilnehmer, wodurch ein transparentes und faires Governance-Modell geschaffen wird. Zusätzlich erhalten Investoren für ihre Beteiligung am Abstimmungsprozess Belohnungen in Form von FLOCK-Token. Dabei handelt es sich um das Vote-to-Earn-Konzept - eine Art Weiterentwicklung von Play-2-Earn und Move-2-Earn.

Der dezentrale Charakter von Flockerz eröffnet Investoren die Gelegenheit, sich direkt an der strategischen Entwicklung des Projekts zu beteiligen, ohne auf eine zentrale Instanz angewiesen zu sein. In der Vergangenheit gab es bei vielen Meme-Coins Probleme durch zentrale Akteure oder potenzielle Risiken wie Insiderverkäufe und Betrug. Flockerz setzt sich das Ziel, solche Unsicherheiten zu minimieren und ein nachhaltiges, von der Community gesteuertes Ökosystem zu schaffen. FLOCK ist damit ein fairer Meme-Coin.

Aktuell ist der FLOCK Token noch zu einem Preis von 0,0066883 US-Dollar erhältlich. Der Kauf kann mit Kryptowährungen wie ETH, USDT oder BNB erfolgen. Ein weiteres attraktives Feature ist das Staking-Programm, das eine jährliche Rendite von über 200 Prozent bietet. Doch der Presale von Flockerz endet bereits in weniger als drei Tagen.

