ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Das Marktwachstum bei GLP-1-Medikamenten für Personen mit Gewichtsproblemen habe sich in den USA in der Woche bis zum 17. Januar beschleunigt, aber der Lilly-Konzern führe hier nach wie vor das Feld an, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste Studiendaten zum Abnehmmittel Amycretin von Novo Nordisk seien derweil stark ausgefallen, betonte der Experte./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 13:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333