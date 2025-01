Die Mastercard-Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der New Yorker Börse, wo sie sich dem Jahresende mit einem beachtlichen Kursniveau von 534,61 USD nähert. Im Handelsverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchststand von 536,06 USD, was die positive Grundstimmung der Anleger widerspiegelt. Besonders erwähnenswert ist das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 537,69 USD, das erst kürzlich am 27. Dezember markiert wurde. Die starke Performance wird durch solide Quartalszahlen untermauert - im dritten Quartal konnte Mastercard einen Umsatzsprung von 12,62 Prozent auf 7,37 Milliarden USD verbuchen, während der Gewinn pro Aktie auf 3,54 USD anstieg.

Dividendenaussichten und Analystenprognosen

Für das kommende Jahr prognostizieren Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,58 USD je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,37 USD darstellt. Die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2024 liegen bei 14,48 USD je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 30. Januar 2025 erwartet, wobei Analysten von einer Fortsetzung des positiven Trends ausgehen. Die Aktie hat sich dabei deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 428,86 USD entfernt, was das gestiegene Vertrauen der Investoren in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

