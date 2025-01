Die saudi-arabische Delegation auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat in mehreren Schlüsselsitzungen, einschließlich einer von der Regierung geleiteten Sitzung zur wirtschaftlichen Transformation, ihre Strategie für eine Neufassung des wirtschaftlichen Drehbuchs vorgestellt.

In der Sitzung mit dem Titel "Saudi Arabia's Economic Shifts" (Saudi-Arabiens wirtschaftlicher Wandel) beschrieb Seine Exzellenz Mohammed A. Aljadaan, saudischer Finanzminister, die wichtigsten Triebkräfte für die Transformation des Königreichs: "Die gesamte Nation steht hinter der Saudi Vision 2030. Es gibt eine sehr klare Vision, hinter der die Bevölkerung, die Geschäftswelt und die Regierung vereint stehen. Wir haben eine Führung, die langfristig denkt, bereit ist, schwierige Entscheidungen zu treffen und konsequent ist."

In einer früheren Sitzung mit dem Titel "The Road Ahead for Scaling AI" (Die Zukunft der KI-Skalierung) erläuterte Seine Exzellenz Abdullah A. Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, die Bemühungen des Königreichs, einen globalen Dialog zur Förderung eines integrativen Fortschritts zu führen. Er sagte: "Das Königreich arbeitet heute in Davos mit gleichgesinnten Partnern, Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um herauszufinden, wie wir unseren Wettbewerbsvorteil und unsere Position nutzen können, um der Menschheit zu dienen und die KI-Wirtschaft in diesem Zeitalter voranzubringen".

Seine Exzellenz Bandar I. Alkhorayef, Minister für Industrie und Mineralressourcen, nahm an der Sitzung "Next-Gen Industrial Infrastructure" (Industrielle Infrastruktur der nächsten Generation) teil. Er sagte: "Was wir heute in Saudi-Arabien im Hinblick auf die Diversifizierung unserer Wirtschaft tun, kann durch Technologie ermöglicht werden. Dank der Bemühungen der Regierung ist heute klar, dass wir der digitalen Infrastruktur und der Konnektivität Priorität einräumen. Wir glauben, dass der Fertigungssektor ein wichtiger Bereich für das Wirtschaftswachstum ist, und wir sind entschlossen, die Technologien zu entwickeln, die seine Zukunft prägen werden."

Seine Exzellenz Faisal F. Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung, sagte: "Wir alle suchen nach Wachstumsmotoren. Die Geschichte Saudi-Arabiens ist ein Beispiel dafür, wie Transformation ein Wachstumsmotor sein kann. Trotz der Flaute in den 20er Jahren hat es das Königreich geschafft, neue Wachstumsmotoren zu zünden und voranzuschreiten."

Die Royal Commission for Jubail and Yanbu (RCJY) gab bekannt, dass Jubail Industrial City die erste Stadt in der Region ist, die sich der WEF-Initiative "Transitioning Industrial Clusters to Sustainable Development" anschließt. Die Initiative, die vom WEF in Davos 2025 in Zusammenarbeit mit Accenture und dem Electric Power Research Institute (EPRI) ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, die Dekarbonisierung von Industrieclustern zu beschleunigen.

Die Behörde für Forschung, Entwicklung und Innovation hat einen Sonderbericht über den "Saudi Arabia's Markets of Tomorrow Accelerator" veröffentlicht. Die Initiative, die in Zusammenarbeit mit dem Accelerator-Netzwerk des WEF ins Leben gerufen wurde, unterstreicht die Bemühungen, den wirtschaftlichen Wandel durch innovative, unternehmerische Lösungen voranzutreiben, und skizziert ihre Vision, das Wachstum der wichtigsten aufstrebenden Märkte des Königreichs zu fördern. Der Bericht untersucht auch, wie die Initiative die Herausforderungen angeht und die Entwicklung beschleunigt, um die Ziele der Saudi Vision 2030 zu erreichen.

