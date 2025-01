DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Medigene AG übt erste Tranche des Standby Equity Purchase Agreements aus

Planegg/Martinsried (pta/24.01.2025/18:10) - Medigene AG ( https://medigene.de/ ) (Medigene oder die "Gesellschaft", FWB: MDG1, Prime Standard, ISIN DE000A40ESG2), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gibt hiermit bekannt, dass sie heute im Rahmen des mit einem durch Yorkville Advisors Global, LP verwalteten Fonds ("Yorkville") abgeschlossenen Standby Equity Purchase Agreement ("SEPA") Yorkville über die Ausübung der ersten Tranche in Kenntnis gesetzt hat.

Der Vorstand der Gesellschaft hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 14.737.594,00 Euro um 150.000,00 Euro auf 14.887.594 Euro durch die Ausgabe von 150.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2024, zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien ist ausschließlich Yorkville berechtigt.

Der Bezugspreis entspricht 95% des Durchschnitts des jeweiligen volumengewichteten Durchschnittskurses der Medigene-Aktie an jedem der fünf Handelstage, die auf die Veröffentlichung dieser Ad-hoc Mitteilung folgen und wird nach dem Ablauf dieser fünf Handelstage festgelegt.

Unmittelbar nach der Festlegung des Bezugspreises wird die Kapitalerhöhung durchgeführt und die Durchführung der Kapitalerhöhung wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

