Außerordentliche Hauptversammlung der Vonovia SE Hauptversammlung stimmt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Deutsche Wohnen zu Bochum, 24. Januar 2025 - Die Vonovia SE ("Vonovia") wird von ihren Aktionärinnen und Aktionären in dem Vorhaben unterstützt, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Deutsche Wohnen SE zu schließen. Auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens stimmten 99,97 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals für den Vertrag sowie für die dafür vorgesehene bedingte Kapitalerhöhung. Damit wurde die erforderliche Mehrheit deutlich übertroffen. Die außerordentliche Hauptversammlung der Deutsche Wohnen hat sich bereits am 23. Januar 2025 mit der erforderlichen Mehrheit für den Vertrag ausgesprochen.



Bei der Hauptversammlung von Vonovia waren insgesamt 67,64 % des Grundkapitals vertreten. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind unter https://www.vonovia.com/hv einsehbar. Finanzkalender 2025: 19. März 2025: Geschäftsbericht 2024 7. Mai 2025: Zwischenbericht 1. Quartal 2025 28. Mai 2025: ordentliche Hauptversammlung 6. August 2025: Halbjahresbericht 2025 5. November 2025: Zwischenbericht 3. Quartal 2025 Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund 541.600 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 73.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 83 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



