Die BrainChip-Aktie verzeichnete am Freitag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im Handelsverlauf. Bereits zum Handelsstart deutete sich eine positive Entwicklung an, als das Wertpapier bei 0,240 EUR in den Tag startete. Im weiteren Verlauf konnte dieser Aufwärtstrend bestätigt werden, wobei die Aktie zwischenzeitlich ein Tageshoch von 0,240 EUR erreichte. Die Performance überzeugte mit einem deutlichen Kursanstieg von 8,4 Prozent, wodurch der Titel auf 0,239 EUR kletterte. Das Handelsvolumen zeigte sich ebenfalls beachtlich, mit über 200.000 gehandelten Aktien allein via Tradegate.

Historische Entwicklung im Fokus

Im Kontext der längerfristigen Kursentwicklung zeigt sich ein interessantes Bild: Das 52-Wochen-Hoch wurde am 23. Februar 2024 bei 0,320 EUR markiert. Aktuell liegt der Kurs etwa 34 Prozent unter diesem Höchststand. Bemerkenswert ist auch die Erholung vom 52-Wochen-Tief, das Anfang September 2024 bei 0,090 EUR erreicht wurde. Von diesem Tiefpunkt hat sich die Aktie mittlerweile deutlich erholt und notiert mehr als 165 Prozent darüber. Anleger richten ihren Blick bereits auf die nächsten wichtigen Termine - die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 ist für den 26. Februar 2025 angesetzt.

