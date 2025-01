BREMEN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Bedeutung des Bremer Airbus-Werks für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr unterstrichen. "Ohne die Technologie, die hier hergestellt wird, geht es nicht", betonte der SPD-Politiker nach einem Besuch einer Betriebsversammlung am Standort. Die Produktion für die militärische Raumfahrt und das Militärflugzeug A400M seien unverzichtbar.

Die Gewerkschaft IG Metall und die Angestellten in Bremen sorgen sich um eine drohende Auftragslücke bei der Entwicklung und Fertigung vom Rumpf des Militärflugzeugs. Airbus plant den Abbau von insgesamt knapp 700 Arbeitsplätzen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte in Deutschland. In welchem Ausmaß Bremen davon betroffen sein wird, ist noch unklar.