Solana im Februar bei 400 $? Solana-Layer-2-Pionier erzielt 14 Mio. $

Der Presale der Solana-Layer-2 Solaxy hat die Marke von 14 Mio. USD überschritten und schnell fast weitere 200.000 USD erzielt, sodass das Projekt nun auf Finanzmittel in Höhe von 14,19 Mio. USD kommt. Das FOMO hat noch einmal zugenommen, was sich an dem hohen Verkaufstempo erkennen lässt.

Am Montag stand der Vorverkauf noch bei 12,40 Mio. USD und konnte seitdem weitere 1,8 Mio. USD erzielen, was fast einer halben Million pro Tag entspricht. Ein weiterer Katalysator waren die Probleme, welche im Zusammenhang mit der hohen Nachfrage nach der Solana-Blockchain aufgetreten sind, die Solaxy endlich verhindern soll.

Laut den Daten des Optionsmarktes könnte SOL trotzdem bis Februar schon einen Preis in Höhe von 400 USD erzielen. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die hohe Netzwerkaktivität durch Memecoins und KI-Agenten sowie die technologischen Weiterentwicklungen wie Solaxy, die Futures, die ETFs und die potenzielle US-Reserve.

Sofern die Probleme von Solana durch Solaxy verhindert werden, könnte dies auch für die SOL-Chain hilfreich sein, sobald die neue Skalierungslösung gelauncht wurde. Aufgrund der attraktiveren Konditionen steigt zudem die Wahrscheinlichkeit, dass viele in das neue Ökosystem wechseln.

Mit einem derzeitigen Preis in Höhe von 0,001612 USD hat Solaxy ein großes Wachstumspotenzial, welches den Anfängen von Solana nahekommt. Denn noch befindet sich die Skalierungslösung nicht einmal an den Kryptobörsen, an denen die Investoren die Preise auf hohe Bewertungen gebracht haben. Für weniger als 17 Stunden können die $SOLX-Coins noch mit einem Abschlag erworben werden, bevor die nächste Preiserhöhung erfolgt.

Solaxy kann Solana auf neue Höhen jenseits von 400 USD treiben

Das letzte Allzeithoch von 293 USD hat der SOL-Coin am 19. Januar ausgebildet, was primär auf die explodierenden On-Chain-Metriken durch die hohe Nachfrage nach den Memecoins $TRUMP und $MELANIA zurückzuführen ist.

Solana-Chart | Quelle: CoinGecko

Diese viralen Token wurden unmittelbar vor der Amtseinführung von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten gestartet, sodass er sich im Zweifelsfalle selbst begnadigen kann und über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat.

Gemeinsam kommen die Memecoins auch nach stärkeren Korrekturen von 56,61 % für $TRUMP und 81,18 % für Melania noch immer auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 35,27 Mrd. USD.

Doch nachdem Solana durch diese Nachricht zuerst stark profitieren konnte, kam es aufgrund der Transaktionsprobleme wieder zu einem Abverkauf, der innerhalb von nur zwei Tagen zu einem Verlust von mehr als 22 % geführt hat.

Zudem wurde auf Deribit über das OTC-Netzwerk Paradigm ein bedeutender SOL-Optionshandel ausgeführt. Dieser umfasst einen SOL-Trade, welche darauf setzte, dass Solana bis Ende Februar einen Anstieg um 60,3 % auf 400 USD verzeichnen wird.

Einige Analysten haben diese große Order als ein Anzeichen für das wachsende institutionelle Interesse an Solana gewertet, zumal viele auf die starke Unterbewertung von SOL verweisen. Außerdem gehen viele davon aus, dass sich Solana als ein Made-in-USA-Coin und mit der Unterstützung von Trump deutlich besser entwickeln kann.

All dies und die On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass sich Solana neben dem Finanzsektor ebenfalls für die zahlreichen anderen Sektoren rüsten muss wie künstliche Intelligenzen, Musik, Videos, Clouds, Infrastruktur, Gaming, Social Media und vieles mehr. Genau in dieser Hinsicht will das Solaxy eine herausragende Option bieten, welche Solana auf 400 USD und darüber hinaus treiben kann.

Entwicklung von $SOLX korreliert mit $SOL

Das Team von Solaxy möchte die erste Solana-Layer-2 entwickeln, welche sich mit den Überlastungsproblemen auseinandersetzt. Auf diese Weise soll die Kapazität des Netzwerkes gesteigert werden, was sich insbesondere zu Zeiten einer hohen Nachfrage bemerkbar macht, wie in den Beispielen von $TRUMP und $MELANIA.

Mithilfe von Solaxy sollen die Ausfallraten der Transaktionen und die Netzwerkausfälle der Vergangenheit angehören, damit sich auch mehr Unternehmen für Solana und die Layer-2 entscheiden. Somit könnte schnell bedeutende Liquidität in die beiden Blockchain-Ökosysteme fließen.

Während sich Solana im Bereich der Memecoins zum Marktführer entwickelt hat, wird erwartet, dass Solaxy dieses Konzept auf die nächste Stufe bringt. So gehen manche Analysten davon aus, dass die Erfahrung für die Investoren und Entwickler noch nahtloser wird.

Angesichts der Korrelation zwischen den Layer-1s und den auf ihnen ansässigen Coins, dürfte Solaxy von einem prosperierendem SOL-Ökosystem profitieren, vornehmlich, wenn es für dieses einzigartige Vorteile bietet. Aufgrund der deutlich niedrigeren Bewertung sind wiederum höhere Kursanstiege möglich.

Der Krypto-Analyst ClayBro hat in seinem Video zudem festgestellt, dass das Verkaufstempo von Solaxy während der angestiegenen Nachfrage durch $MELANIA und $TRUMP zugenommen hat. Da mit einer steigenden On-Chain-Aktivität dies immer häufiger geschehen könnte, hilft dies auch der Solana-Layer-2 Solaxy.

So investieren Sie in die Optimierung der aktivsten Blockchain

Damit Sie die $SOLX-Coins noch vor der Markteinführung mit Rabatt im Presale kaufen können, benötigen Sie eine selbstverwaltete Wallet, welche Sie mit der offiziellen Website verbinden. Danach können Sie mit verschiedenen Kryptowährungen zahlen, wobei Ihnen die Best Wallet eine wesentlich größere Vielfalt an Zahlungsmöglichkeiten und Vorteilen gewährt.

Bemerkenswert ist auch die Aufnahme der $SOLX-Coins unter der Rubrik der Vorverkäufe von Best Wallet. Denn somit hat das Projekt den Audit einer der am schnellsten wachsenden digitalen Geldbörsen erfolgreich durchlaufen. Zudem sind nicht wenige dieser Coins danach besonders steil gestiegen.

Der Gemeinschaft von Solaxy können Sie sich über X und Telegram anschließen. Dort erhalten Sie zudem sehr schnell die neuesten Informationen über die aktuellen Entwicklungen.

