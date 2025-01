Der Gründer und Chef von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, hat wieder einmal aufhorchen lassen. So kündigte er heute an, dass sein Konzern plant, im laufenden Jahr bis zu 65 Milliarden in Projekte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu investieren. Meta will etwa ein riesiges Datenzentrum bauen, das laut Zuckerberg "so groß ist, dass es einen großen Teil von Manhattan abdecken würde".Meta will insgesamt auf knapp ein Gigawatt Rechenleistung kommen und wird voraussichtlich bis Ende 2025 über ...

