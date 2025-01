Die Deutsche Boerse-Aktie zeigte am Handelstag eine dynamische Entwicklung mit wechselnden Vorzeichen. Nach einem vielversprechenden Start in den Handelstag bei 235,70 EUR bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 232,80 EUR und 235,70 EUR. Das Handelsvolumen erreichte dabei beachtliche 131.148 Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 237,30 EUR, das erst kürzlich am 23. Januar 2025 markiert wurde. Die aktuelle Notierung liegt damit nur marginal unter diesem Höchststand, was die grundsätzlich positive Entwicklung des Börsentitels bestätigt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experteneinschätzungen für die Deutsche Boerse-Aktie fallen überwiegend optimistisch aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 225,22 EUR signalisieren Analysten zwar eine gewisse Konsolidierung, jedoch bleibt die längerfristige Perspektive positiv. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 10,56 EUR. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Nach einer Ausschüttung von 3,80 EUR im Vorjahr wird für das aktuelle Jahr eine Erhöhung auf 4,06 EUR je Aktie erwartet, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

