NEW YORK (dpa-AFX) - Im deutschen Leitindex Dax dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei Wechsel anstehen. Neben dem Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und dem Anlagenbauer Gea rechnet Analyst Pankaj Gupta aktuellen Daten zufolge auch mit der Aufnahme der Lufthansa in die erste Börsenliga. Den Platz könnte aber auch der Bausoftware-Hersteller Nemetschek ergattern, denn er folgt der Fluggesellschaft, gemessen am Börsenwert nach Streubesitz, dicht auf den Fersen.

Ausscheiden werden demnach wohl neben Porsche AG und Porsche SE auch der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese kämen dann in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax.

Während sich die Aktienkurse der vier potenziellen Aufnahmekandidaten sehr stark entwickelt haben, leiden die Sartorius-Aktien sowie die Papiere des Sportwagenherstellers Porsche AG und der VW-Dachholding Porsche SE unter schwachen Kursen. So ging es seit Jahresbeginn für Sartorius um rund 17 Prozent abwärts, Porsche AG büßten bislang 23 Prozent ein. Porsche SE straucheln bereits seit 2024 und konnten sich auch im 2025 steigenden Gesamtmarkt nicht erholen.

Scout24 haben 2025 dagegen um 39 Prozent zugelegt und Gea um gut 32 Prozent. Lufthansa stiegen um 23 Prozent und Nemetschek um knapp 44 Prozent. Die Deutsche Börse berücksichtigt bei ihren Berechnungen nur die im Streubesitz befindlichen Aktien der Unternehmen.

Bekanntgegeben werden Änderungen in den Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax am 3. September nach US-Handelsschluss. In Kraft treten sie am 22. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/he

DE0005810055, DE0006602006, DE0008232125, DE0006452907, DE0007165631, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE0007203275, DE000PAH0038, DE000A12DM80, DE000PAG9113