FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Porsche AG auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 37 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal hätten nur bedingt die Erwartungen erfüllt, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sportwagenbauer sei weiterhin mit am stärksten von der aktuellen US-Zollpolitik betroffen./rob/edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113





