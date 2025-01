Shiba Inu: Durchbruch in KI und Gaming-Markt

Der Memecoin Shiba Inu vollzieht bedeutende Entwicklungsschritte im Web3-Ökosystem. Mit strategischen Partnerschaften und innovativen Projekten positioniert sich das Projekt neu und erweitert seine Reichweite in verschiedene Technologiebereiche.

Partnerschaft mit Astra Nova: Ein Wendepunkt für Shibarium

Shiba Inu hat kürzlich eine Partnerschaft mit dem SciFi-Videospiel Astra Nova geschlossen. Der Survival Mode des KI-gestützten Spiels soll bald auf der Shiba-Inu-Blockchain Shibarium verfügbar sein. In der Comic-DApp Nova Toon werden zusätzlich NFTs zu Astra Nova und Shiba Inu entstehen.

Durch diese Kooperation soll eine größere Zielgruppe angesprochen werden. Nach dem Metacalfe'schen Gesetz nimmt der Wert des Netzwerkes mit jedem Nutzer exponentiell zu, da mehr Verbindungen möglich werden.

Entwicklungsschritte und Blockchain-Expansion

Shiba Inu hat bedeutende Fortschritte gemacht, darunter die Einführung des $TREAT-Coins und ein Update von Shiba Swap auf Version 2.0. Eine Partnerschaft mit Chainlink ermöglicht die Verfügbarkeit der Token auf mehr als 12 verschiedenen Blockchains.

Trotz positiver Entwicklungen verzeichnete SHIB seit Anfang Dezember einen Kursrückgang von 40,39%. Dies zeigt die Volatilität des Marktes und die Herausforderungen für Kryptoinvestoren.

Der Presale von Meme Index: Eine neue Investitionsstrategie

Meme Index bietet eine innovative Lösung für Investoren durch "Memetoken-Fonds". Der $MEMEX-Coin ermöglicht den Erwerb von Anteilen verschiedener vielversprechender Memecoins über Staking-Pools.

Interessierte können die Coins mit Rabatt im Presale erwerben und erhalten zusätzlich Abstimmungsrechte in der DAO zur Zusammensetzung der Memecoin-ETFs.

