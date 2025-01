Fällt der MELANIA Coin jetzt komplett in sich zusammen?

Es ist gerade einmal 6 Tage her, als die Ehefrau des neuen US-Präsidenten Donald Trump ihren offiziellen Meme-Coin $MELANIA launchte. Vorausgegangen war diesem der Launch des $TRUMP Coins einen Tag zuvor. Der Erfolg war durchschlagend, beide Coins erzielten binnen weniger Stunden eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar. $MELANIA war in der Spitze der 7. größte Meme-Coin. Mittlerweile ist der Kurs von $MELANIA allerdings stark abgestürzt. Ist der Zauber der First Lady schon vorbei oder gibt es noch Hoffnung auf ein Comeback?

(In den letzten 7 Tagen hat der Kurs von $MELANIA stark verloren - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird sich der Kurs von $MELANIA jemals wieder erholen?

Seit dem Hochpunkt von $MELANIA am 20. Januar bei 13,73 US-Dollar ist der Kurs des Coins beinahe 80 Prozent gefallen. Die Marktkapitalisierung ist dabei von über 2 Mrd. US-Dollar auf 447 Mio. US-Dollar gefallen. Derzeit notiert der Coin bei 2,61 US-Dollar, was für Anleger, die an den Erfolg des Coins glauben, ein guter Einstiegszeitpunkt sein könnte.

(Der Kurs von $MELANIA ist in den letzten Tagen um 80 Prozent gefallen - Quelle: tradingview.com)

Natürlich ist das Risiko bei einem einzelnen Meme-Coin wie $MELANIA sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf 0 fällt, kann man zwar als gering bezeichnen, da er der offizielle Meme-Coin der First Lady ist, es ist also wahrscheinlich, dass er sich zumindest in den nächsten 4 Jahren am Kryptomarkt etabliert. Dennoch wird $MELANIA wahrscheinlich weiterhin hochvolatil bleiben, was immer gewisse Risiken birgt. Es ist deshalb oft zielführender, auf mehrere Meme-Coins zugleich zu setzen, statt sein Kapital nur in einen einzigen zu packen. Genau das ist die Idee hinter einem neuen Krypto-Projekt namens Meme Index.

Erfahre jetzt alle Details über Meme Index.

Wird Meme Index den Meme Coin Markt verändern?

Der Meme Index ist ein neues Projekt, das in dieser Form absolut neu am Kryptomarkt ist. Denn in den Meme Index werden verschiedene Coins gestaffelt nach ihrem Potenzial aufgenommen. Anleger können sich dann entscheiden, in welchen der 4 Meme Indizes sie investieren.

Die 4 Kandidaten unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Risikobewertung und demzufolge auch in ihrem Gewinnpotenzial. Anleger aus der Community können sogar über die Governance Vorschläge für die Aufnahme neuer Coins in den Meme Index einreichen. Für die Nutzung des revolutionären Projekts benötigen Anleger allerdings $MEMEX-Token in ihrem Portfolio.

(Der Meme Index eröffnet Anlegern unglaubliche Möglichkeiten, allerdings benötigen sie für die Nutzung $MEMEX-Tokens - Quelle: memeindex.com)

Neben dem Meme Index hat auch $MEMEX unglaubliche Chancen zu bieten. Der Coin gehört zur neuesten Generation an modernen Meme-Coins. Deshalb erreichte er in den letzten Tagen eine Vorverkaufssumme von unglaublichen 2,83 Mio. US-Dollar. Und diese Summe steigt täglich weiter. Sobald der Meme Index offiziell gelauncht wird, könnte die Nachfrage allerdings in ungeahnte Höhen explodieren. Anleger die das derzeit laufende ICO für einen günstigen Einstieg zum niedrigen Vorverkaufskurs genutzt haben, könnten dabei hohe Gewinne erzielen. Allerdings folgt die nächste Preiserhöhung in weniger als 2 Tagen. Danach ist das Gewinnpotenzial etwas geringer.

Investiere noch heute in Meme Index.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.