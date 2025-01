Die Scout24-Aktie zeigte am Freitag ein wechselhaftes Bild im XETRA-Handel. Nach einem positiven Start in den Handelstag bei 91,95 EUR entwickelte sich der Kurs im weiteren Verlauf negativ. Am Nachmittag verzeichnete das Papier einen Rückgang von 0,8 Prozent auf 91,10 EUR, nachdem es zwischenzeitlich bis auf 90,25 EUR gefallen war. Das Handelsvolumen belief sich auf 31.696 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenentwicklung des Unternehmens zeigt sich vielversprechend. Nach einer Ausschüttung von 1,20 EUR je Aktie im Jahr 2023 erwarten Analysten für das laufende Jahr eine leichte Steigerung auf 1,22 EUR. Bemerkenswert ist auch die aktuelle Kursentwicklung im Verhältnis zu den Extremwerten der vergangenen 52 Wochen: Während das Jahreshoch bei 93,55 EUR liegt, wurde das Jahrestief bei 61,76 EUR markiert. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt derzeit bei 86,34 EUR, was auf ein gewisses Korrekturpotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,74 EUR.

