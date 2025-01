TRUMP Token verliert erneut über 13 Prozent - Korrektur bietet neue Einstiegschance

Eine Woche nach seinem überraschenden Launch verzeichnet der offizielle Meme Coin von Donald Trump ($TRUMP) weitere deutliche Verluste. Nach einer spektakulären Rallye, die den Token zeitweise zur Nummer 2 unter den Meme Coins machte und eine Marktkapitalisierung von über 13 Milliarden US-Dollar erreichte, ist der Kurs nun um mehr als 13 Prozent eingebrochen.

Gewinnmitnahmen lösen Kettenreaktion aus

Seit dem Allzeithoch von 75,35 US-Dollar am 19. Januar ist der Kurs um mehr als 56 Prozent gefallen. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in Gewinnmitnahmen früher Investoren, die nach den enormen Kursgewinnen ihre Positionen teilweise oder vollständig auflösen.

Diese Verkäufe haben eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der auch später eingestiegene Anleger mit Verlust verkaufen. Dennoch könnte die aktuelle Korrektur eine attraktive Einstiegschance darstellen, da bei einer Rückkehr zum Allzeithoch Gewinne von über 130 Prozent möglich wären.

