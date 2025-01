Best Wallet ersetzt alle anderen digitalen Geldbörsen und erzielt 8 Mio. USD

Das ICO der Best Wallet hat nun bereits mehr als 8 Mio. USD für die nächste Generation der digitalen Geldbörsen eingenommen, welche die Entwicklung noch einmal bedeutend vorantreiben kann, was sich wiederum bei der Markteinführung positiv auf den Kursverlauf auswirken kann.

Schnell hat sich die Best Wallet zu einer beliebten Option der Krypto-Investoren und -Nutzer entwickelt. Dies ist insbesondere auf deren Vielseitigkeit und besonderen Funktionen zurückzuführen, welche sie für die Ära der Kryptowährungen rüsten, die jetzt mit der Amtseinführung von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten eingeleitet wurde.

Aufgrund der Alleinstellungsmerkmale hat die Best Wallet ihr Nutzerwachstum über die letzte Zeit sogar noch einmal gesteigert. Während zuvor monatlich 50 % hinzugekommen sind, war das Wachstum zuletzt bei 200 %. Denn die neuartigen Features sprechen sich mittlerweile herum.

Hinzu kommen eine besonders schnelle Abwicklung der Transaktionen und ausgesprochen niedrige Gebühren, mit denen sich die Best Wallet von der Konkurrenz abgrenzen will. Somit soll sie zu einem unersetzbaren Werkzeug für die Krypto-Community werden.

Für die vollumfänglichen Vorteile der digitalen Geldbörse benötigen die Anwender allerdings die native Kryptowährung $BEST. Dieser wird für frühe Anleger mit einem großzügigen Rabatt für einen Preis in Höhe von 0,023725 USD angeboten. Bis zur Markteinführung steigt dieser kontinuierlich, wobei die nächste Erhöhung in weniger als 33 Stunden erfolgen wird.

Trump erwähnt nach der Amtseinführung erstmalig Kryptowährungen

Gespannt hat die Krypto-Community auf die Einhaltung der Versprechen des nächsten US-Präsidenten für die Industrie gewartet. Nachdem sich dieser zunächst um viele andere Bereiche gekümmert hat, befürchteten manche bereits, dass er sich nicht mehr um die Kryptowährungen kümmern könnte.

Allerdings hat sich der neue US-Präsident nun in einer virtuellen Rede für das Weltwirtschaftsforum in Davos zu diesem Thema geäußert. So erwähnte er, dass er die USA zum führenden Standort für künstliche Intelligenzen und Kryptowährungen machen will. Somit wiederholte er seine Äußerungen, welche er auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville tätigte.

https://x.com/saylor/status/1882467218665148481

Hinzu kam eine Durchsetzungsverordnung, mit welcher er die Regierung auf eine Aufsicht aus Unterstützern der Kryptoindustrie vorbereitet. So wird indessen David Sacks als der neue "Krypto- und KI-Zar" als Vorsitzender einer Arbeitsgruppe eingesetzt. Jedoch wurde sich bisher noch nicht um die Krypto-Reserven der USA gekümmert, welche für Bitcoin sowie möglicherweise andere in den USA ansässige Kryptowährungen wie SOL und XRP erfolgen soll.

Weitere Klarheiten darüber, ob auch Kryptowährungen in die Reserven der USA aufgenommen werden, soll die Arbeitsgruppe schaffen. Dabei nimmt diese eine Bewertung einer solchen näher unter Betrachtung.

All dies deutet auf eine zunehmende Etablierung der Kryptowährungen hin, was sich wiederum förderlich auf die Nachfrage und Kurse auswirken sollte. Zudem gibt es einige bahnbrechende Vorteile, welche die Web3-Angebote offerieren. Die dabei bisher noch auftretenden Hürden bei der Massenadoption soll die Best Wallet mit einer besonders nahtlosen Erfahrung eliminieren.

Somit müssen sich die Anwender nicht mehr länger mit unausgereiften und komplexen Technologien auseinandersetzen, welche nicht wenige abgeschreckt haben. Stattdessen können sie sich auf das Wesentlich konzentrieren, was die besonderen Vorteile der neuen Web3-Angebote sind.

Daher erfreut sich die Best Wallet einer wachsenden Beliebtheit, zumal die Migration von den bestehenden Geldbörsen besonders leicht möglich ist. Darüber hinaus soll keine andere digitale Geldbörse so gut für den Ansturm auf den Kryptomarkt gerüstet sein.

Projekt-Screener von Best Wallet erfreut sich wachsender Beliebtheit

Eingeleitet wurde die neue Präsidentschaft von Donald Trump von seinem DeFi-Projekt World Liberty Financial sowie unmittelbar vor der Amtseinführung den eigenen Memecoins $TRUMP und $MELANIA, welche bereits ein Zeichen für das kommende Krypto-Zeitalter sind. Unterstützung erhält dieses aus einer US-Regierung von mehrheitlich Krypto-Unterstützern.

In diesem Jahr werden deshalb viele neue Kryptowährungen auf den Markt kommen, wobei es schon jetzt täglich Zehntausende sind, wenn man die Memecoins inkludiert. Daher kann es einmal schwer werden, die richtige Auswahl zu treffen. Aber auch viele andere Kryptosektoren verzeichnen ein hohes Interesse.

Seit der Ankündigung des KI-Projektes von Trump mit einem Investment in Höhe von 500 Mrd. USD, konnten auch die KI-Coins wieder stärker profitieren. Somit kommen sie mittlerweile wieder auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42,95 Mrd. USD, was dennoch weniger als die Hälfte der Memetoken ist und auf eine günstige Bewertung verweist.

JUST IN: President Trump announces $500 billion AI investment, partnering with OpenAI, Oracle and SoftBank. pic.twitter.com/jNWMUjx1NO - Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 21, 2025

Dennoch erwarten einige Kryptoexperten, dass die Memecoins ihren Marktanteil in diesem Jahr sogar noch einmal ausbauen könnten. Schließlich sind diese besonders volatil und entwickeln sich somit überdurchschnittlich, was sich wiederum in einem bullischen Marktumfeld tendenziell in steil steigenden Preisen äußert. Dies liegt vor allem an den kultähnlichen Gemeinschaften.

Angesichts der überwältigenden Auswahl, der im Sekundentakt neu erscheinenden Kryptowährungen, bietet die Best Wallet mit ihrer Screening-Funktion und der Rubrik "Upcoming Tokens" eine handverlesene sowie überprüfte Selektion aus einigen der vielversprechendsten Neuaufsteigern.

Für einige Nutzer konnte sich dieses Features bereits bezahlt machen. So ist der Memecoin Pepe Unchained seit seinem ICO-Einführungspreis in Höhe von 0,008 USD bis auf sein Allzeithoch von 0,06858 USD um 758 % gestiegen.

Einen ähnlichen Erfolg verbuchte der Katzen-Memetoken Catslap mit seinem IDO, der von 0,0001179 USD bis auf 0,009464 USD um 7.927 % steigen konnte. Bemerkenswert ist die kurze Zeit, in welcher der Coin dies geschafft hat.

Aus dem zuletzt sehr populären Sektor der KI-Coins hat es zuletzt Mind of Pepe aufgenommen, das schnell ein hohes Verkaufstempo und in weniger als zwei Wochen mehr als 3,54 Mio. USD erreichte. Denn er soll einen der schnellsten und fortschrittlichsten Krypto-Trendindikatoren entwickeln, welcher umfangreiche Datenbanken berücksichtigt.

$MIND is Now Live in Upcoming Tokens! @MINDofPepe leverages the power of AI to help users identify new trends and exciting opportunities. The self-evolving AI agent interacts across platforms to deliver real-time updates.



Built on Ethereum, $MIND offers holders exclusive… pic.twitter.com/uyXFpYka5p - Best Wallet (@BestWalletHQ) January 14, 2025

Best Wallet soll die beste Option für den sich schnell entwickelnd Kryptomarkt sein

Während es zu Beginn nur Bitcoin gab, sind danach Ethereum und viele weitere Layer-1-Blockchains hinzugekommen. Mit ihnen hat die Komplexität des Marktes noch einmal zugenommen, was es insbesondere für Anfänger einmal schwierig machen kann. Denn es werden häufig für die unterschiedlichen Chains eigene Wallets benötigt, sodass man schnell einmal ein Zugangspasswort verliert.

Stattdessen werden von der Best Wallet zahlreiche Blockchains und die auf ihnen ansässigen Krypto-Assets unterstützt. Somit erhalten die Nutzer eine besonders hohe Flexibilität, welche auf einzelne Chains beschränkte Wallets wie Phantom übertrifft.

Ebenso werden mehr als 200 dezentrale Protokolle und 20 Cross-Chain-Bridges unterstützt, mit denen die Nutzer über einen Preisvergleich besonders niedrige Kurse erhalten und langfristig sparen.

Außerdem wurden mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern wie Alchemy Pay und MoonPay Partnerschaften geschlossen, um eine hohe Flexibilität bei den Umwandlungen von Kryptowährungen und Fiatwährungen bereitzustellen, wobei mehr als 100 reguläre Währungen unterstützt werden. Ebenso sind auf diese Weise schnelle Zahlungen möglich.

Aber auch reguläre Web3-Nutzer erhalten mit der Best Wallet besondere Vorteile. So sind verschiedene Anwendungen direkt über die digitale Geldbörse aufrufbar. Durch die $BEST-Coins werden wiederum weitere Vorteile für diese gewährt.

Die bekannte Kryptonachrichten-Website Cryptonews hat für die Best Wallet einen Kursanstieg von 50x in Aussicht gestellt. Dies ist zwar sehr viel, allerdings konnte schon die einseitige Phantom Wallet kürzlich 3 Mrd. USD erzielen. Daher scheint es auch für den $BEST-Coin möglich.

Das hohe Wachstum der Best Wallet deutet darauf hin, dass auch das Interesse an den $BEST-Coins aufgrund der vielen Vorteile zunehmen wird. Derzeit können sie auf der Website noch mit Rabatt gekauft werden.

Ebenso ist der Presale über die App erhältlich, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden. Weitere Informationen über die Best Wallet bekommen Sie schnell über X, Telegram und Discord.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.