Krypto News: KI-Agenten Hype lässt Mind of Pepe explodieren! Jetzt noch einsteigen?

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt extrem bullish. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich nahe am Allzeithoch und auch Altcoins wie Solana oder XRP haben in den letzten Wochen immer wieder von sich reden gemacht. Vor allem aber der Hype um KI-Agenten hat in letzter Zeit einige Coins explodieren lassen, die sich mit dem Thema befassen. Während es bei einigen der größten AI Agent Coins inzwischen zu spät für den Einstieg sein könnte, steht Mind of Pepe ($MIND) noch ganz am Anfang. Handelt es sich hier um eine gute Einstiegsgelegenheit?

Hype um KI-Agenten

Künstliche Intelligenz ist spätestens seit ChatGPT ein Thema, das viele Anleger auf dem Schirm haben. KI-Agenten sind inzwischen einen großen Schritt weiter und können nicht nur auf eine Texteingabe mit einer Textausgabe antworten, sondern komplexe Aufgaben eigenständig erledigen. Spätestens seit Nvidia Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt hat, richten sich alle Augen auf KI-Agenten. Das zeigt sich natürlich auch am Kryptomarkt.

(Marktkapitalisierung und Handelsvolumen von KI-Agenten-Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar ist es in den letzten 24 Stunden zu einer Korrektur gekommen, der Sektor der KI-Agenten Coins ist inzwischen aber auf fast 10 Milliarden Dollar explodiert. Auch wenn das eine beeindruckende Summe in so kurzer Zeit ist, ist hier auch noch viel Luft nach oben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass schon Meme Coins auf eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar kommen. Mind of Pepe ($MIND) profitiert von diesem Hype und könnte sich als einer der heißesten Coins in diesem Bereich etablieren.

Mind of Pepe explodiert auf 3,5 Millionen Dollar

Viele dürften den Anstieg von $VIRTUAL oder $AI16Z mitbekommen haben. Innerhalb kürzester Zeit wurden hier Renditen von zehntausenden Prozent erzielt. Wer den Aufstieg verpasst hat, könnte mit Mind of Pepe eine zweite Chance bekommen. Die $MIND-Token sind derzeit nämlich noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 3,5 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Dabei wird der Preis während des Presales sogar mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

($MIND Token-Vorverkauf - Quelle: Mind of Pepe Website)

Neben den Preiserhöhungen während des Presales sorgt auch eine Staking-Funktion dafür, dass Anleger ein zusätzliches Einkommen mit $MIND erzielen können. Die Staking-Rendite liegt aktuell noch bei über 600 %, sinkt aber noch, wenn mehr Token im Staking Pool sind. Daher kann es sich lohnen, schnell zu sein. Die größte Stärke von Mind of Pepe liegt aber auch hier im AI Agent.

So soll Mind of Pepe nach dem Launch dazu in der Lage sein, auf X selbstständig zu posten, mit Influencern Kontakt aufzunehmen und so seine Reichweite und Bekanntheit massiv steigern. In weiterer Folge sollen auch eigene Token vom AI Agent gelauncht werden, die in der Telegram-Community als erstes geteilt werden, sodass sich auch hier weitere Gewinne erzielen lassen könnten.

Da es sich bei $MIND um einen weiteren Pepe-Coin handelt, die aktuell extrem gefragt sind, und der Hype um AI Agents laut dem CEO von Nvidia erst losgehen dürfte, haben Anleger hier scheinbar gute Chancen auf extrem hohe Gewinne. Analysten sprechen aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales bereits vom nächsten Milliarden Dollar Meme Coin. Sollte es dazu kommen, würde das für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.