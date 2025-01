Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der neue US-Präsident Donald Trump angekündigt, Kraftwerke direkt an KI-Datenzentren anzuschließen, weil die Technologie so wichtig sei und viel Strom benötige. "Wir werden dafür sorgen, dass die Anlagen über eigene Stromerzeugungsanlagen verfügen, die direkt an die Anlage angeschlossen sind", versprach Trump in Davos: "Sie müssen sich nicht um ein Versorgungsunternehmen kümmern." Trump verspricht Kraftwerke ...

