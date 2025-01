Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Handelstag spürbare Einbußen und fiel im XETRA-Handel auf 27,83 Euro, was einem Minus von 1,8 Prozent entspricht. Damit setzt sich der volatile Kursverlauf der letzten Wochen fort, wobei der Titel deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 33,93 Euro notiert. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,1 Millionen gehandelte Aktien. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Analysten optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 34,83 Euro an. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,19 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,90 Euro bedeuten würde.

Strategische Neuausrichtung mit Deutsche Wohnen

Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung hat Vonovia einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Deutsche-Wohnen-Aktionäre haben mit überwältigender Mehrheit von 98,93 Prozent einem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. Der unbefristete Vertrag sieht eine Ausgleichszahlung von 1,22 Euro brutto je Aktie für außenstehende Aktionäre vor. Nach Abschluss eines kürzlich vereinbarten Joint Ventures wird Vonovia direkt und indirekt etwa 77 Prozent der Anteile an Deutsche Wohnen halten, wobei der endgültige Vollzug für das Ende des ersten Quartals erwartet wird.

