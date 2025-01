DJ S&P senkt Ausblick für Rumänien auf Negativ (Stabil) - Ratings weiter BBB-/A-3

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P wird mit Blick auf Rumänien skeptischer. Die Analysten bestätigten zwar am Freitagabend die Ratings BBB-/A-3, stuften den Ausblick aber auf negativ von stabil ab. Die fragmentierte und und mit Unwägbarkeiten behaftete politische Landschaft dürfte es der neuen Regierung erschweren, den Haushalt zu konsolidieren. Die hohen Ausgaben vor der Wahl hätten das Defizit deutlicher als erwartet in die Höhe getrieben, so die Analysten weiter. In einer sich eintrübenden Wirtschaftslage dürfte es schwierig werden, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Die lockere Haushaltspolitik Rumäniens werde ein weiter hohes Leistungsbilanzdefizit zur Folge haben. Da es in wachsendem Maße durch Schulden finanziert werde, bestehe die Gefahr eines massiven Vertrauensverlusts bei ausländischen Investoren.

