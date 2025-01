Die Netflix-Aktie zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung und nähert sich der symbolträchtigen 1000-Dollar-Marke. An der NASDAQ erreichte das Papier des Streamingdienstes zuletzt einen Höchststand von 999 US-Dollar, was einer bemerkenswerten Wertsteigerung von 79 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Analysten von Bernstein Research zeigen sich besonders optimistisch und betonen, dass die positive Entwicklung noch nicht ausgereizt sei. Das starke Nutzerwachstum und die deutliche Verbesserung der Margen haben dazu geführt, dass selbst ehrgeizige Kursziele, die vor einem Jahr noch unrealistisch erschienen, nun in greifbare Nähe rücken.

Analysteneinschätzungen signalisieren weiteres Wachstum

Die Bewertungen der Finanzexperten spiegeln die optimistische Grundstimmung wider. Während Guggenheim ein Kursziel von 1.100 US-Dollar ausruft, geht Rosenblatt Securities mit einer Prognose von 1.494 US-Dollar noch deutlich weiter. Grundlage für diese positiven Einschätzungen sind unter anderem die rekordverdächtigen 19 Millionen Neukunden im letzten Quartal sowie der erfolgreiche Ausbau des werbefinanzierten Angebots. Der Streamingdienst konnte seinen Quartalsumsatz auf 10,25 Milliarden US-Dollar steigern, was einem Plus von 16 Prozent entspricht. Auch der Gewinn je Aktie überzeugte mit 4,37 US-Dollar und übertraf damit den Vorjahreswert deutlich.

