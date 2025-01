Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Energie (ots) -Halle Der Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt in Sachsen-Anhalt wieder schneller voran. Bis zum Jahr 2027 planen Investoren, 137 neue Windkraftanlagen zu installieren, teilte das Energieministerium Sachsen-Anhalt der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe) mit. Die Daten beziehen sich auf Eintragungen im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. "Mit Erneuerbaren leisten wir nicht nur einen notwendigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir machen uns zugleich energiepolitisch unabhängiger und stärken die Versorgungssicherheit", sagt Energieminister Armin Willingmann (SPD) dem Blatt.Im vergangenen Jahr wurden laut Marktstammdatenregister in Sachsen-Anhalt 46 neue Windräder errichtet - im Jahr 2023 waren es lediglich 17. Ein großer Teil der neuen Anlagen steht im Landkreis Stendal (20) und im Burgenlandkreis (10). Allerdings handelt es sich dabei meist um ein Repowering. Das heißt, alte Anlagen wurden durch neue, leistungsstärkere Windräder ersetzt. So hat Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr netto zwölf Windräder "verloren". Die Leistung stieg dennoch um 176,6 Megawatt. Zur Veranschaulichung: Die 46 neuen Windräder besitzen im Schnitt eine Leistung von je 5,4 Megawatt, die 58 abgebauten Anlagen nur eine Leistung vom im Schnitt je 1,2 Megawatt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5956707