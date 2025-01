Die Dell Technologies Aktie zeigt in den jüngsten Handelstagen eine rückläufige Tendenz. Der Technologiekonzern verzeichnete am 25. Januar 2025 einen weiteren Kursrückgang auf 113,72 USD, was einem Minus von 0,44 Prozent entspricht. Diese Entwicklung reiht sich in den allgemeinen Abwärtstrend des laufenden Monats ein, in dem die Aktie bereits einen Wertverlust von 2,18 Prozent verbuchen musste.

Aktuelle Dividendenpolitik

Das Unternehmen setzt seine konstante Dividendenpolitik fort und zahlte zuletzt am 22. Januar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,45 USD aus. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 38,7 Milliarden Euro bleibt Dell Technologies einer der bedeutenden Player im Technologiesektor.

Anzeige

Dell Technologies Registered (C)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dell Technologies Registered (C)-Analyse vom 25. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Dell Technologies Registered (C)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Dell Technologies Registered (C): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...