Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro ASA verzeichnet zum Beginn des Jahres 2025 einen leichten Dämpfer an der Börse. Der Aktienkurs fiel am 25. Januar um 1,96 Prozent auf 5,87 USD. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Monatsvergleich mit einem Plus von 4,54 Prozent weiterhin in einer stabilen Position. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 11,6 Milliarden Euro.

Kommende Quartalszahlen im Fokus

Am 14. Februar 2025 wird Norsk Hydro die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Mit einem aktuellen KGV von 9,53 für das Jahr 2025 und einer robusten Marktposition im globalen Aluminiumsektor bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur in der Branche.

