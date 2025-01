© Foto: Anastasiya Amraeva - Westend61

Das Finanzwissen junger Menschen in Deutschland ist eher gering. Dabei ist Finanzbildung sehr wichtig. CNBC hat Superreiche befragt, welche Finanztipps sie ihren Kindern geben. Wie bringen Superreiche ihren Kindern den Umgang mit Geld bei? Unternehmer wie Eric Malka, Mitbegründer des Rasier- und Hautpflegeunternehmens The Art of Shaving, oder Dayssi Olarte de Kanavos, Präsidentin des Immobilienentwicklers Flag Luxury Group, verrieten dem amerikanischen Nachrichtensender CNBC ihre Strategien zur finanziellen Bildung ihrer Kinder. Lektionen aus Verlusten Eric Malka erlebte einen echten Wertewandel, als er 2009 sein Rasier- und Hautpflegeunternehmen The Art of Shaving, für 60 Millionen …