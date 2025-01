Die vielseitigen neuen EcoFit-Deckel der Seda International Packaging Group bieten eine vollständige Kunststoffreduzierung und den niedrigsten Energie- und Wasserverbrauch im Herstellungsprozess

Seda International führt mit Stolz seinen innovativen EcoFit-Deckel auf dem Markt ein und trägt mit dieser radikalen Entwicklung signifikant zur Nachhaltigkeit bei

The compostable Double Wall cold cups with EcoFit lids for a superior beverage experience (Photo: Luciano Romano)

Der EcoFit-Deckel wurde sorgfältig konzipiert und ersetzt komplett herkömmliche Plastikdeckel durch eine auslauf- und spritzsichere Lösung, die sowohl für heiße als auch kalte Getränke ein erstklassiges Trinkerlebnis bietet. Zur Verbesserung der Sicherheit lässt ein hörbares Klicken erkennen, dass der Deckel vollständig mit dem Becherrand verbunden ist. Der sichere, feste Sitz überzeugt sowohl im Geschäft als auch bei der Abgabe.

Der EcoFit-Deckel wurde nach den strengen Ökodesign-Prinzipien von Seda entwickelt und ist eine außergewöhnlich flexible und vielseitige Lösung. Er ist in flacher und gewölbter Ausführung erhältlich, jeweils mit der Wahl zwischen dreieckiger oder ovaler Trinköffnung sowie einer C-Schnitt-, Kreuzschnitt- oder Push-&-Lift-Option, um ein individuell abgestimmtes Verbrauchererlebnis und eine einzigartige Markenpersönlichkeit zu bieten.

Der EcoFit-Deckel wird zu 100 aus zertifizierten, erneuerbaren Fasern hergestellt und kann mit der hochmodernen Drucktechnologie von Seda kombiniert werden, um außergewöhnliche Branding-Möglichkeiten zu bieten. Er hat die geringsten Umweltauswirkungen aller Faserdeckel in Bezug auf CO2-Emissionen und Wasserverbrauch über die gesamte Lieferkette hinweg von der Wiege bis zur Bahre.

Eine unter Verwendung von EU-Daten durchgeführte Lebenszyklusanalyse (LCA) hat die Überlegenheit des EcoFit-Deckels gegenüber anderen Deckeloptionen, einschließlich Faserform- und Kunststoffdeckeln aus PS und PP, eindeutig bewiesen. Dies wurde durch ein kürzlich von Seda durchgeführtes Gate-to-Gate-Screening bestätigt, das die erheblichen Umweltvorteile des EcoFit-Deckels aufzeigt darunter deutlich geringerer Wasser- und Energieverbrauch im Produktionszyklus sowie geringere CO2-Emissionen im Vergleich sogar zu geformten Faserdeckeln.

Der EcoFit-Deckel ist vollständig im Papierstrom recycelbar und auch in einer kompostierbaren Version erhältlich, um allen Anforderungen und Nutzungsszenarien gerecht zu werden. Der EcoFit-Deckel wird den Verbrauch fossiler Ressourcen, der durch die derzeitigen Kunststoffdeckel verursacht wird, wesentlich reduzieren und bei 100 Millionen Deckeln 400 Tonnen Kunststoff einsparen

Marken können folglich durch die Wahl der EcoFit-Deckel messbare Fortschritte bei der Reduzierung ihrer Umweltbelastung erzielen. Damit unterstützen sie ihre Nachhaltigkeitsziele und tragen zu einem geringeren CO2-Fußabdruck in der Verpackungslieferkette bei.

Ebenso wichtig ist, dass der EcoFit-Deckel keine Einzellösung ist, sondern ausdrücklich dafür entwickelt wurde, ein integriertes, vollständig nachhaltiges Paket mit den Double Wall-Bechern von Seda zu bilden. Als ursprüngliche Seda-Innovation, die für Heißgetränke entwickelt und in den frühen 2000er Jahren patentiert wurde, gilt der Double Wall Cup seither als Branchenstandard.

Die kürzlich eingeführten Double Wall Cold Cups von Seda werden aus demselben nachhaltigen, bedruckbaren Karton hergestellt und wurden ebenfalls für ein hervorragendes Trinkerlebnis konzipiert. Ihr einzigartiges, patentiertes Luftspaltdesign sorgt dafür, dass Getränke länger kalt bleiben. Gleichzeitig werden Kondensation und Schwitzen stark reduziert, was im Vergleich zu einwandigen Kühlbechern aus Papier oder Kunststoff ein viel angenehmeres haptisches Gefühl vermittelt. Die Verbraucher wissen es zu schätzen, dass ihre Getränke angenehm kühl bleiben, so dass jeder Schluck so erfrischend ist wie der erste, ohne dass sie sich um Kondenswasser oder rutschige Becher sorgen müssen.

Diese Becher und Deckel wurden speziell entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der sich ändernden Gesetzgebung in Europa gerecht zu werden, die zunehmend nachhaltige Verpackungslösungen begünstigt. Das neue Angebot von Seda bietet somit eine transformative Lösung für Unternehmen, die sich rapide an neue Umweltvorschriften anpassen müssen.

"Unsere neuen EcoFit-Deckel und kompostierbaren Double Wall-Kühlbecher unterstreichen das Engagement der Seda Gruppe für kontinuierliche Innovation und Nachhaltigkeit", sagte Armando Mariano, Director of Innovation, R&D, Materials, and Sustainability bei der Seda Group. "Diese Produkte wurden mit Blick auf die Zukunft entwickelt, um Umweltbedenken und sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Durch die erhebliche Reduzierung von Wasserverbrauch und CO2-Emissionen, setzt unser EcoFit-Deckel einen neuen Maßstab für nachhaltige Getränkeverpackungen. Wir sind stolz darauf, Lösungen anzubieten, die nicht nur strenge Vorschriften erfüllen, sondern auch das Verbrauchererlebnis verbessern und Marken dabei unterstützen, bedeutende Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu machen."

Da die europäischen Verbraucher zunehmend nachhaltigere Produkte verlangen, ist Seda mit den innovativsten und nachhaltigsten Verpackungslösungen weiterhin führend auf dem Markt und liefert durchgängig Produkte von höchster Qualität, die die Erwartungen der Kunden erfüllen, begleitet von einem hervorragenden Service.

Führende Kaffee-, Restaurant- und Convenience-Store-Marken weltweit setzen diese Innovationen bereits ein, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die Seda International Packaging Group ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen für Lebensmittel und Lebensmitteldienstleistungen. Seda hat seinen Hauptsitz in Neapel, Italien, und betreibt Produktionsstätten in Italien, Deutschland, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Nordamerika.

Entdecken Sie mehr über Seda unter www.sedagroup.com

