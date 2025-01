Die britische Öl- und Gasgesellschaft Tullow Oil verzeichnete am 23. Januar 2025 einen erheblichen Kursrückgang an den Börsen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 0,25275 Euro, was einem Rückgang von 0,49 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz einer positiven Monatsentwicklung von plus 9,91 Prozent zeigt sich die längerfristige Entwicklung weniger erfreulich - im Jahresvergleich steht ein Minus von 27,99 Prozent zu Buche.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 368,4 Millionen Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 1,43 befindet sich das Unternehmen in einer herausfordernden Position. Der Aktienkurs liegt zwar 12,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch zurück.

