Krypto-Hausse nicht verpassen!: TRUMP MEME explodiert - der US-Präsident setzt auf die Solana Blockchain! Diese Krypto-Perle profitiert enorm!

Diese Beteiligungsgesellschaft im Solana Ökosystem hat eine klar fokussierte Geschäftsstrategie: Vom Wachstum der Solana Blockchain maximal profitieren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kursexplosion und frische Allzeit-Hochs bei Solana! Und das nicht ohne Grund:

Das Team um US-Präsident Trump hat für alle Marktteilnehmer überraschend in der Nacht vom 17 auf den 18.1. einen eigenen MEME-Coin auf den Markt gebracht, die auf der Solana Blockchain aufgegleist wird.

Innerhalb kürzester Zeit erreichte dieser "Spaß-Coin" einen Börsenwert von über 30 Mrd. $. Bemerkenswert war auch das Handelsvolumen in dieser neuen Kryptowährung, so erreichten die Transaktionsvolumina auf der Solana Blockchain alleine am Samstag bei 30 Mrd. $.

Dass Trump die Solana Blockchain (aktueller Börsenwert von ca. 125 Mrd. $) für die Begebung seines MEME-Coins gewählt hat, liegt an vielen Gründen:

Solana ist bekannt für extrem niedrige Transaktionsgebühren und einer hohen Skalierbarkeit.

Das Solana-Ökosystem wächst sehr schnell: Solana unterstützt die Entwicklung und Ausführung von Smart Contracts und dApps ähnlich wie Ethereum, aber mit besserer Performance und geringeren Kosten.

Hohe Transaktionsgeschwindigkeit: Solana ist bekannt für ihre Fähigkeit, Tausende von Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu verarbeiten. Mit dem Firedancer-System-Upgrade soll die Geschwindigkeit auf 1,2 Millionen Transaktionen pro Sekunde gesteigert werden.

Anfang Dezember 2024 lag die Zahl der aktiven Solana Wallet-Adressen bei mehr als 66,7 Millionen. Tendenz stark wachsend

Quelle: Glassnode.com