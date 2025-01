Der italienische Spirituosenkonzern Davide Campari-Milano verzeichnet zum Jahresauftakt 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg am 25. Januar um 4,82 Prozent auf 5,87 USD, was eine deutliche Erholung nach den jüngsten Kursverlusten darstellt. Diese positive Kursbewegung erfolgt trotz einer schwierigen Gesamtentwicklung, die sich in einem Monatsverlust von 3,14 Prozent widerspiegelt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 7,0 Milliarden Euro bleibt der Getränkehersteller ein bedeutender Akteur in der Branche. Das für 2025 prognostizierte KGV von 17,75 deutet auf eine moderate Bewertung hin, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 60,74 liegt.

