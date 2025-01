© Foto: Pexels

Bitcoin erreichte am Montag ein neues Allzeithoch von über 109.000 US-Dollar. Analysten der Deutschen Bank beschreiben das Jahr 2024 als einen Meilenstein für Bitcoin. Was ist 2025 für die Kryptowährung drin?Bitcoin übertraf im vergangenen Jahr den S&P 500 deutlich. Das institutionelle Interesse und die Nachfrage privater Anleger trieben den Crypto Fear & Greed Index auf über 75, was auf einen optimistischen Markt hinweist, so das Reserch-Team der Deutschen Bank. Breitere Krypto-Märkte profitieren ebenfalls Neben Bitcoin erlebten auch Altcoins eine starke Performance: Ethereum stieg um 47 Prozent auf 4.000 US-Dollar, Solana legte um 86 Prozent auf 263 US-Dollar zu, und XRP konnte nach einem …