Heftige Kritik: Nimmt Ripple Millionen in die Hand, um Bitcoin-Reserve zu verhindern?

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte kaum besser sein. Bitcoin bewegt sich um die 105.000 Dollar Marke und damit nahe am Allzeithoch. Auch viele Altcoins erleben einen regelrechten Höhenflug. Seit Donald Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, sind die Erwartungen an den Kryptomarkt sehr hoch. Experten spekulieren über Bitcoin-Kursziele jenseits der 500.000-Dollar-Marke, die durch eine mögliche strategische Bitcoin-Reserve der USA schnell erreicht werden könnten. Ein Krypto-Experte erhebt nun jedoch schwere Vorwürfe gegen Ripple. Das Unternehmen soll gezielt daran arbeiten, diese Bitcoin-Reserve zu verhindern, um stattdessen eine US-Coin-Reserve durchzusetzen.

Mallers erhebt schwere Vorwürfe gegen Ripple

Jack Mallers genießt hohes Ansehen in der Kryptoszene. Als Gründer von Strike, einem Zahlungsdienst, der das Bitcoin-Lightning Netzwerk nutzt, hat er es auch in die Forbes 30 under 30 geschafft. In einem Video kritisiert er Ripple nun aufs Schärfste und wirft dem Unternehmen vor, gezielt gegen eine strategische Bitcoin-Reserve der USA vorzugehen. Er behauptet, Ripple investiere Millionen, um staatliche Unterstützung für Bitcoin zu blockieren und stattdessen $XRP als Teil einer möglichen US-Coin-Reserve zu positionieren.

Emergency Press Conference: Ripple is undermining American prosperity, freedom, and Bitcoin.



Ripple is actively lobbying to stop a Bitcoin Strategic Reserve in the U.S. while pushing their centralized, corporate-controlled token.



- Jack Mallers (@jackmallers) January 24, 2025

Mallers nennt dieses Vorgehen einen "Angriff auf die Freiheit der Amerikaner" und spricht sogar von einer Gefährdung der nationalen Sicherheit. Seiner Meinung nach gehört Bitcoin durch seine Dezentralität dem Volk, während $XRP von einem privaten Unternehmen kontrolliert wird. Damit stünde Ripple im Gegensatz zu den Prinzipien, die Bitcoin als dezentralisierte Kryptowährung ausmachen. Eine Unterstützung Ripples würde gegen alles sprechen, wofür Trump steht.

Kommt nun eine XRP- und Solana Reserve der USA?

Laut Mallers versucht Ripple, eine US-Coin-Reserve zu etablieren, die neben Bitcoin auch $XRP und möglicherweise andere US-Coins wie Solana ($SOL) umfasst. Solche Maßnahmen würden nicht nur Bitcoin als weltweit führende Kryptowährung schwächen, sondern auch den Eindruck erwecken, dass die US-Regierung gezielt bestimmte Unternehmen bevorzugt. Ein Bericht der New York Post bestätigte kürzlich, dass Ripple und Solana als Kandidaten für eine solche Reserve im Gespräch seien.

Mallers fragt sich, warum Steuergelder dafür verwendet werden sollten, um private Unternehmen zu unterstützen. Er warnt vor den langfristigen Auswirkungen auf das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung. Für Investoren, die in beide oder in keinen der beiden Coins investiert sind, dürfte es keinen Unterschied machen, ob die USA $XRP oder Bitcoin kaufen.

