KI ist seit dem Galaxy S24 eines der größten Themen auf dem Smartphonemarkt. Mit dem Gerät wurde im Grunde schon eine der besten KI-Funktionen eingeführt, die seitdem auf vielen weiteren Android-Smartphones verfügbar ist. So könnt ihr Circle-to-Search nutzen. "Circle to Search" macht, was der Name verspricht: Auf jedem beliebigen Screen und in jeder App könnt ihr die Funktion nutzen, um nach Dingen, Produkten und Inhalten zu suchen. Was sind denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...