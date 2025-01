Krypto-Analyst sicher: Bitcoin-Dominanz bleibt für immer

Bitcoin fällt in den letzten 24 Stunden um rund 1 Prozent, Altcoins kommen deutlich stärker zurück. So büßt Solana beispielsweise in den letzten 24 Stunden um rund 7 Prozent an Wert ein. Die Bitcoin-Dominanz steigt schon wieder und liegt bei 58 Prozent. Damit zeigt sich ein weiteres Mal eine klare Präferenz zu Bitcoin, eine ausgeprägte Altcoin-Saison gab es noch nicht.

Nun ist sich ein bekannter Krypto-Experte auch sicher - denn die Bitcoin-Dominanz bleibt für immer.

Kryptomarkt im Wandel: Nur Bitcoin bleibt bestehen

Willy Woo ist ein renommierter On-Chain-Analyst, der sich auf Bitcoin spezialisiert hat. Woo nutzt primär On-Chain-Daten, um langfristige Trends zu identifizieren und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Seine Einschätzungen werden von vielen Investoren und Analysten aufmerksam verfolgt. Bekannt ist Willy Woo auch als Bitcoin-Bulle.

On this week 10 years ago.



Some things never change (1), others are always changing (2-20). pic.twitter.com/8cw4ft5aKj - Willy Woo (@woonomic) January 25, 2025

Willy Woo hebt nun in einem neuen Beitrag auf X hervor, dass Bitcoin seit zehn Jahren die führende Position auf dem Kryptomarkt behauptet, während sich die restlichen Plätze in den Top 20 ständig verändern. Diese Aussage unterstreicht die Beständigkeit von Bitcoin als dominierende Kryptowährung, während viele Altcoins im Laufe der Zeit durch neue Projekte ersetzt wurden. Woo verweist auf ein Bild, das den Kryptomarkt vor einem Jahrzehnt zeigt und die Veränderungen in der Rangliste verdeutlicht. Die meisten damaligen Top 20 Kryptowährungen kennt heute wohl keiner mehr.

Seine Prognose deutet demnach an, dass Bitcoin weiterhin als stabiler Wert bestehen bleibt, während die Dynamik bei Altcoins von Innovationen und Marktzyklen geprägt wird.

Obwohl Bitcoin weiterhin unangefochten an der Spitze steht, haben sich mittlerweile auch Kryptowährungen wie Ethereum und Solana als feste Größen etabliert. Ihre technologischen Fortschritte und wachsende Akzeptanz lassen vermuten, dass sie langfristig eine wichtige Rolle spielen könnten. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da der Kryptomarkt dynamisch ist und sich Rahmenbedingungen sowie Trends rasch ändern können. Spannend wird die Entwicklung bis 2035 sein - neue Projekte könnten in die Top 20 aufsteigen und etablierte Coins möglicherweise verdrängen. Doch die Chancen stehen gut, dass Bitcoin weiterhin die Nummer 1 bleibt - erst recht im Hinblick auf institutionelle und staatliche Adoption in 2025.

Krypto-Tipp: Solaxy löst Solana-Probleme - was bietet die Layer-2?

Während Bitcoin also das Basis-Investment bleibt, richten spekulative Anleger ihren Blick auf kleinere Coins und Presales. Solaxy hat sich derweil als ambitioniertes Projekt positioniert, das eine Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain entwickelt. Mit einem Presale von bereits über 14,5 Millionen US-Dollar zielt das Projekt darauf ab, die bekannten Skalierungsprobleme von Solana zu beheben. Die jüngsten Ausfälle und Verzögerungen bei Transaktionen, ausgelöst durch den Ansturm auf die Meme-Coins $TRUMP und $MELANIA, verdeutlichen die Dringlichkeit solcher Lösungen. Diese Herausforderungen zeigen, dass selbst leistungsstarke Layer-1-Netzwerke wie Solana bei extrem hoher Nachfrage an ihre Grenzen stoßen können.

Solaxy bietet eine innovative Architektur, um die Netzwerkauslastung effizienter zu gestalten. Durch Off-Chain-Verarbeitung und Transaktionsbündelung soll die Haupt-Chain entlastet werden. Diese Ansätze ermöglichen nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch eine signifikante Verbesserung der Skalierbarkeit. Zusätzlich strebt Solaxy eine enge Verbindung mit Ethereum an, um die Vorteile beider Blockchains zu vereinen. Solana punktet mit Geschwindigkeit und niedrigen Kosten, während Ethereum eine starke Infrastruktur und hohe Liquidität bietet. Diese Synergie soll Entwicklern und Nutzern gleichermaßen zugutekommen.

Zum Solaxy Presale

Ein zentraler Bestandteil des Ökosystems ist der SOLX-Token. Mit insgesamt 138,046 Milliarden Einheiten verfolgt die Verteilung des SOLX Tokens klare strategische Ziele: Entwicklung, Community-Belohnungen und Marketing. Investoren können sich während der Vorverkaufsphase zu günstigen Konditionen positionieren. Attraktive Staking-Belohnungen von aktuell noch mehr als 260 Prozent APY unterstreichen den Mehrwert.

Durch kontinuierliche Updates zu Fortschritten, etwa in der Rollup-Technologie und der Datenverfügbarkeit, stärkt Solaxy das Vertrauen in seine langfristige Vision. Die parallele Weiterentwicklung von Solana und Solaxy könnte zu einer Win-Win-Situation führen, in der L1 und L2 voneinander profitieren.

Wer diese Idee spannend findet, kann sich jetzt noch günstig an Solaxy beteiligen. Der Preis steigt das nächste Mal schon in rund 30 Stunden. Der Kauf gelingt über die Website - einfach das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen SOLX swappen.

Zum Solaxy Presale

