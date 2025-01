Die Constellation Brands Aktie verzeichnete am 25. Januar 2025 einen weiteren Rückgang und notierte bei 173,35 EUR, was einem Tagesverlust von 0,64 Prozent entspricht. Der Getränkehersteller, mit einer Marktkapitalisierung von 31,5 Milliarden EUR, setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort. Besonders auffällig ist der deutliche Monatsverlust von 18,56 Prozent, der die aktuelle Herausforderung des Unternehmens unterstreicht.

Dividende und Finanzkennzahlen

Für das laufende Geschäftsjahr weist das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,64 auf. Die letzte Quartalsdividende wurde am 5. November 2024 in Höhe von 1,01 USD ausgezahlt. Am 7. Februar 2025 steht der nächste wichtige Termin für die Aktionäre an.

