Die Erste Group Bank verzeichnet einen bemerkenswerten Start ins Jahr 2025. Am 23. Januar erreichte die Aktie mit 61,86 EUR einen historischen Höchststand. Die starke Entwicklung spiegelt sich auch in der aktuellen Marktkapitalisierung von 25,7 Milliarden Euro wider. Der Aufwärtstrend der letzten Monate setzt sich damit fort, was sich in einer Monatssteigerung von 5,57 Prozent manifestiert.

Aktuelle Handelssituation

Im heutigen Handel (25. Januar) notiert die Aktie bei 62,51 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,06 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Mit einem KGV von 8,73 für das laufende Jahr positioniert sich die Bank solide im Marktumfeld.

