Die Nordex SE verzeichnet eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Windenergieanlagen-Hersteller konnte seinen Aufwärtstrend in der vergangenen Woche fortsetzen, wobei die Aktie am 23. Januar die wichtige 50-Tage-Linie bei 11,64 EUR überschritt. Am aktuellen Handelstag notiert das Papier bei 11,72 EUR, was die stabilisierte Marktposition des Unternehmens unterstreicht. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 2,8 Milliarden Euro.

Technische Indikatoren zeigen positive Signale

Im Monatsvergleich konnte die Aktie ein Plus von 3,44 Prozent verbuchen. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich, die einen Anstieg von 22,12 Prozent aufweist. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier 22,06 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

