Ethereum: Allzeithoch im Februar?

Krypto-Investoren haben Grund zum Feiern. Egal wo man schaut, die Kurse steigen und steigen. Auch wenn es heute, wie so oft am Wochenende, zu einer Korrektur kommt, ist die Gesamtsituation extrem bullish. Der Bitcoin-Kurs stabilisiert sich oberhalb der 100.000 Dollar Marke, Solana hat erst in der letzten Wochen ein neues Allzeithoch erreicht, auch $XRP visiert neue Höchststände an. Anders sieht es dagegen bei Ethereum ($ETH) aus. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt hat es schwer im aktuellen Umfeld. Viele zweifeln schon daran, dass es für Ethereum überhaupt nochmal ein neues Allzeithoch geben wird. Dabei stehen die Chancen eigentlich sehr gut.

Ethereum Saison

Es gibt mehrere Gründe, warum Anleger von Ethereum enttäuscht sind. Zum einen hat die Einführung der Spot Ethereum ETFs im letzten Jahr nicht den gewünschten Effekt gebracht. Nachdem die Bitcoin ETFs zu einer Rallye bei Bitcoin geführt haben, hat man sich dasselbe bei Ethereum erhofft. Dazu ist es allerdings nicht gekommen. Institutionelle Anleger, die auf Kryptowährungen setzen wollten, waren mit Bitcoin wohl schon bedient. Eine weitere Enttäuschung hat der Januar gebracht. Bisher ist Ethereum im Januar nur 2 x gefallen. Heuer könnte es das dritte Mal sein.

(Monatliche Gewinne und Verluste bei Ethereum - Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber auch, dass der einzige Monat, der bei $ETH noch öfter Gewinne gebracht hat als der Januar, der Februar ist. Dabei ist der Ether-Kurs auch immer dann im Februar gestiegen, wenn der Januar keine Gewinne eingebracht hat. Bisher hat es erst ein Jahr gegeben, in dem der $ETH-Kurs im Februar nicht gestiegen ist. Die Chancen, dass Ethereum in beiden saisonal starken Monaten fällt, sind zumindest statistisch gesehen sehr gering.

Trump setzt auf Ethereum

Ein weiterer Grund, warum es Grund zur Hoffnung gibt, ist die Tatsache, dass World Liberty Financial immer mehr $ETH kauft. Das Unternehmen wird mit der Trump-Familie in Verbindung gebracht und die größte Position, die World Liberty Financial hält, ist Ethereum. Dabei sind mit dem jüngsten Kauf von $ETH im Wert von 10 Millionen Dollar inzwischen schon Ether im Wert von 170 Millionen Dollar zusammengekommen.

Allein deshalb haben viele Investoren Hoffnung, dass es gute Gründe geben wird, warum das Unternehmen so viel Ethereum kauft. Außerdem hat der Launch der Trump Coins auf der Solana Blockchain gezeigt, dass es nur einen starken Token braucht, um die Nachfrage explodieren zu lassen. Solana hat durch $TRUMP ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Ethereum steht ein Meme Coin kurz vor dem Launch, der die Nachfrage explodieren lassen könnte. Die Rede ist von Wall Street Pepe ($WEPE).

Wall Street Pepe Nachfrage explodiert

Nachdem der Hype um die Trump Coins vorbei ist, suchen Anleger längst nach dem nächsten Meme Coin, der durch die Decke geht. Auch wenn man das vorher natürlich nie mit Sicherheit weiß, deutet bei Wall Street Pepe derzeit alles auf eine Kursexplosion hin. Die $WEPE-Token sind erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger fast 60 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Das hat es so noch nie gegeben.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Aufgrund der extrem hohen Nachfrage vermuten Analysten, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. $WEPE überzeugt zudem mit einer Staking-Funktion, die in den ersten 2 Jahren ein überdurchschnittlich hohes passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token einbringt.

Da diese Funktion bereits von den meisten Käufern genutzt wird, ist das Angebot beim Handelsstart knapp, während die Nachfrage extrem hoch ist. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben, wobei viele einen Anstieg um weit mehr als das 10-fache für möglich halten. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.